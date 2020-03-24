Раскритикованный губернатором главврач из Калуги готов уйти в частную медицину

Главный врач Калужской городской больницы Владимир Кондюков не стал оправдываться за свой отпуск в азиатской стране в период пандемии.

Напомним, ранее губернатор региона Владислав Шапша выступил с критикой в адрес руководителя медучреждения, обнаружив, что его нет на правительственной встрече по обсуждению мер предупреждения распространения коронавируса. Кондюков отправился в отпуск, в Тайланд. Губернатор посчитал этот поступок безответственным и пригрозил начальнику от здравоохранения увольнением.

Главврач в комментарии радиостанции «Говорит Москва» подтвердил, что отправился в отпуск, а путевку приобрел еще до введения карантинных мер. По возвращении на родину его ждет режим самоизоляции на 14 дней. «Потом работодатель решит – если он считает, что я поступил неправильно. Это его право. Я напишу заявление на увольнение и пойду в частную медицину. Я ничего не нарушил», — говорит Кондюков. Также он отметил, что его больница не имеет специальных отеделний для работы с пациентами с подозрением на COVID-19.

Медик уверен, что со своим опытом быстро найдет работу, но впредь вряд ли выберет государственное учреждение, а предпочтет коммерческий сектор.