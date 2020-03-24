МФЦ и полиция во Владивостоке будут ловить контактировавших с COVID-пациентами

Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская подтвердила первые два случая заражения коронавирусом в регионе. Оба пациента ранее вернулись из зарубежья, уточняется на сайте краевого правительства. Течение заболевания в их случаи проходит в легкой форме.

Местный министр здравоохранения Анастасия Худченко пояснила журналистам, что всех пациентов с внебольничной пневмонией будут доставлять во Владивостокскую больницу №4, где для этих целей организовано специальное отделение.

Пациенты распределяются в боксах по трем категориям: больные с подтвержденным диагнозом, контактировавшие с ними и те, кто вернулся из заграницы с признаками ОРВИ. К работе уже привлекаются студенты Тихоокеанского университета.

Для поиска граждан, которые контактировали с носителями вируса, будут организованы группы розыска, куда войдут представители полиции, МФЦ и Роспотребнадзора.

Также в рамках профилактики коронавирусной инфекции во Владивостоке будут проводить дезинфекцию на спортивных объектах и других общественных местах. Все прибывающие в аэропорту будут заполнять опросники и отвечать, были ли они за последние две недели в зарубежных странах.