Двое жителей Башкирии c COVID-19 были за границей, третий ездил в Москву

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о первых трех зарегистрированных случаях заражения коронавирусом в регионе.

Об этом сообщает «РИА Новости».

«Появились первые трое инфицированных COVID-19. Как мы и ожидали – двое прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву», – написал Хабиров на своей странице «Вконтакте». Он добавил, что все заболевшие уже изолированы, а их контакты «отрабатываются в соответствии с установленными регламентами».

Согласно последним данным, в мире заражены свыше 350 тысяч человек, более 15,3 тысячи умерли. В России до настоящего момента было известно о 438 случаях заболевания.