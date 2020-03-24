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Дефицит веса при диабете намного повышает риск туберкулеза

Здоровье и дом - Здоровье
18:25, 24 марта 2020
Американские СМИ

Jochen Tack / Global Look Press
Jochen Tack / Global Look Press

Диабетикам с дефицитом веса чаще грозит туберкулез, как установили ученые из Сингапура. 

Исследование показало, что имеющие дефицит массы тела пациенты с диабетом почти в 8 раз чаще рискуют столкнуться с туберкулезом, по сравнению с жертвами ожирения, которые диабета не имеют. Следовательно, непроходящий кашель у худощавых диабетиков требует их проверки на предмет активного туберкулеза, как сообщается в исследовании, опубликованном в International Journal of Tuberculosis and Lung Disease.

Отметим, что эксперты в области здравоохранения давно считают диабет фактором риска активного туберкулеза. Эпидемиологические исследования также показывали, что лица с низким индексом массы тела имеют повышенный риск заразиться туберкулёзом по сравнению с теми, кто весит больше. Но увеличение веса является фактором риска диабета, поскольку большинство жертв диабета второго типа как раз страдают от ожирения.

Однако это не касается азиатского населения, где большинство диабетиков не имеют лишнего веса, но, напротив, демонстрируют его дефицит. Именно для них являются наиболее актуальным данное исследование, способное предотвратить распространение опасной болезни или оказать помощь ее жертвам на самой ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. В Сингапуре туберкулез встречается с периодичностью 35-40 случаев на 100 000 жителей, что почти в 10 раз больше, чем в США, Австралии и Великобритании. Эта болезнь очень значительная проблема для каждого девятого сингапурца в возрасте от 18 до 69 лет.

 

Теги: #Наука

Рубрика: Здоровье

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