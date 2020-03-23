Всеобщая диспансеризация приостановлена до особого распоряжения кабмина

Всероссийская диспансеризация временно приостановлена правительством РФ по причине распространения коронавируса.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что региональным органам власти поручено обеспечить приостановление профилактических медосмотров и диспансеризации. Федеральный фонд ОМС, его территориальные подразделения, а также страховые организации и Росздравнадзор обязаны обеспечить информирование населения в связи с решением кабмина.

Уточняется, что мера действует до особого распоряжения правительства РФ.

Между тем из столичной инфекционной клинической больницы №1 выписали 16-летнюю пациентку, у которой был подтвержден COVID-19, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Вместе с девушкой была госпитализирована ее мать. Семья недавно вернулась из Италии.