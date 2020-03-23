В федеральных министерствах будут обеззараживать воздух

Портал правовой информации опубликовал распоряжение кабмина, согласно которому Минпромторгу из резервного фонда будет выделено 7,5 миллиардов на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Будет закуплено не менее 5 700 аппаратов, уточняют «Ведомости».

Кроме того, 5 миллиардов из резервного фонда пойдут на установки для обеззараживания воздуха в федеральных министерствах, закупку тепловизионных регистраторов и бесконтактных термометров.

Еще 10 миллиардов рублей будет выделено на лекарства и средства диагностики в связи с распространением респираторной инфекции. Все закупки будут совершены вне конкурсной основы.

Дополнительные средства выделяются в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции. Ранее в Москве уже были закрыты все спортивные учреждения, по всей России отменены мероприятия по всеобщей диспансеризации. За минувшие сутки в России зафиксирован 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Пожилым москвичам, попавшим на карантин, мэр столицы Сергей Собянин обещал выплатить по четыре тысячи рублей.