Ученые: реальная смертность от коронавируса была завышена в три раза

Китайские ученые установили, что смертность от коронавирусной инфекции в три раза ниже, чем изначально сообщалось.

До сих пор в распоряжении науки нет более или менее убедительных данных о смертности при COVID-19. Опираясь на чистое сопоставление количества официально диагностированных инфекций и количества умерших пациентов, ученые предположили, что эта смертность составляет 3,9%, что очень высоко, если сравнивать с показателями сезонного гриппа. В журнале Nature Medicine опубликованы результаты последнего по времени исследования ученых из Китая, проводившегося в городе Ухань — эпицентре первой вспышки заболевания. В них сообщается, что реальная смертность от коронавируса составляет 1,4%.

Авторы исследования подчеркивают, что подлинные показатели смертности значительно ниже, чем это было ранее установлено. Во многом это связано с тем, что у многих пациентов коронавирусная инфекция протекала вообще без всяких симптомов, и им даже не проводили диагностики. В целом, у людей до 30 лет вероятность смерти составляет 0,3%, у людей от 30 до 60 — 0,5%, а у людей старше 60 — 2,6%.

Некоторые британские ученые уже выдвигают мнение о том, что из 1 000 заболевших COVID-19 один человек умрёт. Это снижает средний показатель смертности до 0,1%, что полностью соответствует летальности сезонных эпидемий гриппа. Возможно, что в дальнейшем эти данные будут еще более скорректированы в сторону уменьшения, и нынешняя эпидемия окажется вовсе не такой пугающей, как это многим кажется.