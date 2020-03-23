Московским школьникам отменили льготы на проезд, но оставили бесплатное питание

Мэр Москвы Сергей Собянин временно отменил льготный проезд в городском транспорте для школьников старше пятого класса.

Как сообщается на сайте мэра, льготы будут отменены на период, пока закрыты учебные заведения. «Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу», – отметил столичный градоначальник. Он подчеркнул, что для молодых людей заболевание не так опасно, однако они могут заразить им старших родственников.

Транспортное приложение социальной карты москвича у школьников будет заблокировано, а уплаченные за проезд деньги – перенесены на более поздний срок.

Сообщается, что на период карантина школьники, у которых есть право на бесплатное питание, будут получать продуктовые наборы. «Выдача наборов будет осуществляться через школы. Тем самым мы поддержим семьи с небольшими доходами», – говорится в сообщении.

Напомним, занятия во всех столичных школах отменены с 21 марта по 12 апреля. При этом в режиме свободного посещения работают детские сады. Кроме того, в школы могут ходить учащимиеся начальных классов, при этом группы должны составлять не более 12 человек.