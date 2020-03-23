Михаил Мишустин сообщил о 71 новом случае заражения COVID-19 в России

Число заболевших коронавирусом в РФ достигло 438 человек, более 52 тысяч находятся под наблюдением, 16 выздоровели.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

В сообщении Роспотребнадзора уточняется, что все новые случаи выявлены в Москве. Отмечается, что в течение последних 14 дней заболевшие посещали страны с неблагоприятной ситуацией по CJVID-19. Все они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

Сообщается, что с 23 марта Россия приостановила полеты во все страны, кроме рейсов из Москвы в столицы других государств и чартеров для вывоза граждан РФ. До 1 мая в страну ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства. На территории всей России действует режим повышенной готовности.

По последним данным, по всему миру заражено свыше 339 тысяч человек. Жертвами коронавируса стали более 14,7 тысячи человек, около 99 зараженных удалось вылечить. Лидером по числу летальных исходов является Италия – там умерли почти 5,5 тысяч человек, за ней идут Китай (более 3,2 тысячи случаев смертей), Испания (свыше 1,7 тысячи), Иран (почти 1,7 тысячи) и Франция (676).