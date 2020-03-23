Главврача калужской больницы уволят за путешествие в Тайланд

Глава Калужской области Владислав Шапша на заседании регионального правительства обнаружил, что одного из главных врачей столицы субъекта нет в городе. Выяснилось, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился на отдых в Тайланд.

В комментарии изданию «Подъем» Владислав Шапша пояснил, что Кондюков должен быть освобожден от должности даже не потому, что отправился в отпуск в период эпидемии COVID-19, а из-за того, что выбрал для этого азиатскую страну. «Я оцениваю эти действия как безответственные. Тут не надо мудрствовать, этот человек должен быть освобожден от занимаемой должности», — уверен губернатор.

Отмечается, что сейчас в Калужской области под подозрением в заражении «уханьским» коронавирусом находятся 34 человека, но подтвержден диагноз только у одного из них. Все остальные граждане ранее вернулись из путешествий и имеют признаки ОРВИ.