Для защиты сердца нужно каждый день есть тофу

Ежедневное употребление тофу может уменьшить риск болезней сердца, как показало исследование.

Если вы хотите иметь здоровое сердце, каждый день употребляйте тофу, который содержит повышенные объёмы изофлавонов, связанных с сокращением риска нарушений сердечно-сосудистой системы. Изофлавоны это разновидность полифенолов, которые встречаются в разного рода бобах, а также других фруктах и орехах. Соевые бобы — богатейший источник изофлавонов, а пища из сои и её ингредиентов содержит самую большую концентрацию этих полифенолов.

Исключив другие факторы, увеличивающие риск болезней сердца, исследователи доказали, что употребление богатого изофлавонами тофу чаще одного раза в неделю на 18% уменьшает риск болезней сердца. Если люди употребляют тофу менее одного раза в месяц, то это уменьшает риск данных болезней лишь на 12%, как сообщается авторами исследования из Гарвардской медицинской школы и медцентра Brigham and Women's Hospital в журнале Circulation.

В исследовании приняли участие более 200 тысяч человек, не болевших раком и какими-либо сердечно-сосудистыми патологиями на момент начала наблюдения. Самое большое положительное влияние тофу было обнаружено у молодых женщин до менопаузы, или у дам постклимактерического возраста, которые не принимали гормоны.