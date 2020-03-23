Башкирским медикам доплатят за работу с коронавирусными пациентами

Глава Башкортостана Радий Хабиров намерен в ближайшее время подписать распоряжение о доплатах медикам, которым придется работать с пациентами-носителями COVID-19.

Также доплаты предусмотрят для социальных работников, которые будут работать на переднем плане эпидемии в регионе, пишет «Башинформ». Сумма доплаты при этом не уточняется. Сейчас в регионе госпитализированы с подозрением на коронавирус 56 человек, из которых шестеро — дети.

При этом подтвержденных случаев заражения коронавирусом пока нет, но Хабиров отмечает, — было бы наивным считать, что инфекция никак не затронет регион. По его словам, за последние две недели 15 тысяч жителей Башкортостана побывали за границей.