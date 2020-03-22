Роспотребнадзор заявил о проведении в России лишь 163 тысяч тестов на COVID-19

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о результатах проведения в России тестов на коронавирус в соответствии с субботними данными.

«По состоянию на 21.03.2020 проведено 163 529 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей», — приводит ТАСС текст заявления ведомства.

Отмечается, что проводимое тестирование позволяет выявить единичные копии вируса в пробе, взятой из носоглотки человека. При этом само исследование занимает порядка 2-3 часов.

Агентство также обращает внимание, что в стране порядка 52 тысяч человек находятся под меднаблюдением в связи с возможностью заражения.

На настоящий момент в России официально сообщается о 306 зараженных. В мире их число превышает 307 тысяч, по данным Университета Джона Хопкинса, количество летальных исходов составляет 13 049, а выздоровевших — 92 378.