В рунете появилась коллекция историй людей, заразившихся коронавирусом

Благотворительная организация «Русфонд» открыла на своем портале рубрику, где планируется собирать все публичные истории, рассказанные людьми со всего мира, которые лично столкнулись с «уханьским» коронавирусом.

На сайте уже доступны шесть переводов историй пациентов из Франции, Испании, Китая, США, Японии. Среди них путешественник, доктор, учителя, чемпион мира по кайтсерфингу. Одна из женщин рассказала, как прибыла на вечеринку после известных симптомов, а после с коронавирусом слегли 40% человек, которые были с ней на мероприятии. Кто-то из заболевших перенес коронавирус еще в ноябре.

Пациенты рассказывают о симптомах, которые сопровождают заболевание и предполагают, где могли подхватить инфекцию и как проходили лечение.