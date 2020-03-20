Ученые выяснили, как клетки участвуют в заживлении ран

Исследование показало, как клетки кожи готовят себя к заживлению ран.

Уникальное по своим результатам исследование может послужить программой для более детального изучения патологических состояний, связанных с плохими заживлением ран. К примеру, при диабетической стопе, которая часто наблюдается у диабетиков и порой приводит к ампутациям нижних конечностей. Ученым Калифорнийского университета удалось детально проследить за основными изменениями, происходящими с клетками кожи млекопитающих при процессах заживления ран.

Были определены стадии развития базальных клеток эпидермиса во время гомеостаза кожи и при заживлении ран за счет одноклеточной транскриптомики. Результаты исследования публикует журнал Cell Reports. Впервые описаны масштабные изменения в клеточной гетерогенности от нормального состояния и до необходимости залечивания раны.

Ученые выявили четыре отдельных транскрипционных состояния эпидермального базального слоя при «иерархическо-родословной» модели гомеостаза эпидермиса или стабильном состоянии кожи. Для этого ученые использовали одноклеточное секвенирование РНК вкупе с молекулярным микроскопом RNAscope и визуализацией времени жизни флуоресценции.