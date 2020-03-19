У самых тяжелых пациентов с COVID-19 проблемы с желудком

Среди пациентов с COVID-19 широко распространены желудочно-кишечные симптомы, как узнали ученые.

Журнал The American Journal of Gastroenterology публикует результаты нового исследования, показавшего, что у пациентов с COVID-19 часто встречаются желудочно-кишечные проблемы вроде диареи. Исследование проводили китайские ученые из Специальной экспертной группы медицинского лечения COVID-19 в Ухане. Они подчеркивают, что почти у половины всех пациентов с коронавирусом в провинции Хубэй имелись симптомы расстройств желудочно-кишечной системы, включая диарею и анорексию. Они-то и являлись предметом основных жалоб на здоровье.

При этом пациенты с подобными симптомами, как установлено, ощутимо позднее попадали в больницы после появления недомогания, чем те жертвы COVID-19, у кого отмечались только респираторные осложнения. Также при желудочно-кишечных проблемах вероятность излечения и выписки пациентов была ниже.

В этой связи ученые рекомендуют обращать особое внимание на людей, столкнувшихся с проблемами желудочно-кишечной системы. У них стоит раньше выявлять коронавирус и своевременно оказывать медицинскую помощь, не дожидаясь появления респираторных расстройств.