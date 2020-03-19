Кабмин сможет оперативно увеличить резервный фонд для борьбы с COVID в регионах

В Госдуме готов к первому чтению законопроект, расширяющий полномочия правительства по выделению дополнительных средств для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет «Парламентская газета».

Документ внес в Госдуму депутат Андрей Макаров. Согдасно его тексту, правительство сможет в 2020 году увеличивать объем госгарантий сверх запланированного федерального бюджета для принятия экстренных мер в случае распространения COVID-19.

Премьер Михаил Мишустин заведомо положительно оценил этот законопроект: «Правительство сможет более гибко, более оперативно реагировать на меняющуюся обстановку, своевременно увеличивать резервный фонд и направлять средства именно туда, где они особо необходимы, без внесения поправок в бюджет».

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован первый смертельный случай у пациента с коронавирусной инфекцией. Скончалась 79-летняя женщина, у которой к тому же были гипертония, сахарный дабет второго типа и атеросклероз. Всего в РФ известно о 147 случаях заражения, а пять человек уже выздоровели.