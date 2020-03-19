79-летняя женщина с сахарным диабетом и коронавирусом умерла в Москве

Жительница московского региона скончалась в больнице, куда поступила с диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19, передает «Интерфакс».

Женщине было 79 лет, она имела ряд иных хронических заболеваний, среди которых в том числе диабет второго типа, гипертония, атерослероз.

Она была госпитализирована 13 марта, но родственники на следующий день перевели ее в частную медорганизацию. Позже, после подтверждения диагноза женщина была переведена в инфекционную больницу №2.

Это первый смертельный случай с «уханьской» пневмонией в России. Ранее сообщалось, что в России зафиксировано 147 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.