Стало понятно, как восстанавливать двигательные нейроны при БАС

Стимуляция мышечных клеток может помочь восстановить двигательные нейроны, выяснили специалисты.

Активность мышечных клеток обеспечивает восстановление двигательных нервов после повреждений, как установили ученые с помощью устройства для моделирования взаимодействий двигательных нейронов и мышечных клеток. Они полагают, что это открытие имеет большое значение для терапии таких болезней, как боковой амиотрофический склероз. По мере развития этого неизлечимого недуга происходит смерть двигательных нейронов, и человек постепенно теряет контроль над телом.

Двигательные нейроны отправляют сигналы к мышечным волокнам, сообщая о том, когда им следует сокращаться. Пространство между двигательными нейронами и мышечными клетками, где и происходит отправка сигналов, называется нервно-мышечным узлом. Понимание активности сигналов, происходящих в этом узле, очень важно для более глубокого понимания БАС.

К сожалению, довольно проблематично наблюдать эти процессы у животных. Вот почему исследователи создали новый прибор для моделирования нервно-мышечного узла. Этот девайс использует технологию микрогидродинамики для выращивания клеток на небольших пластиковых девайсах. Концептуально устройство разделено на два отдела: моторные нейроны находятся в одном, а мышечные клетки в другом. Двигательные нейроны могут через небольшие каналы в устройстве достигать мышечных клеток и стимулировать их, что и представляет собой модель нервно-мышечного узла.