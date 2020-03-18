Для защиты от болей в спине работникам нужна свобода действий

Большая автономность может снизить риск развития хронических болей в спине у работников, как показало исследование.

Когда работники получают больший контроль над своей нагрузкой и активностью, это уменьшает вероятность развития хронических болей в нижней части спины. Учёные из Дрезденского университета технологий сделали метаанализ 18 исследований с участием 19 000 человек. Они искали связь между хроническими болями в нижней части спины и психологическими аспектами рабочей жизни.

Исследование показало, что если работникам выдается большое количество разных задач, то они и чаще страдают от болей в спине. Но в том случае, когда работники обладают большим контролем над процессом своего труда, уровень болей в спине снижается. Также он падает, если люди получают социальную поддержку на работе от своих начальников и коллег.

Более 23% жителей нашей планеты испытывают хронические боли в нижней части спины. Это самая распространённая разновидность хронических болей. Вот, чем ценно новое исследование, которое может послужить основой для разработки программ профилактики этих болей. В частности, ученые призывают изменить условия труда, сделать более гибкими перерывы, а также предоставить работникам автономию в выстраивании рабочего графика, помогающую снизить нагрузку.