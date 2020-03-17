В Екатеринбурге и Красноярске рассказали о первых случаях COVID-19

Врачи сообщили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией, официально зарегистрированном в Красноярском крае.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на минздрав региона, инфекция обнаружена у жителя Красноярска, вернувшегося из Австрии. Отмечается, что состояние больного удовлетворительное, он находится в полной изоляции и не представляет опасности для местных жителей. «Определен круг лиц, с которыми он контактировал на территории Красноярска. Ведется работа по медицинскому наблюдению за этими людьми и их лабораторному обследованию», – рассказали в ведомстве.

По данным регионального Роспотребнадора, сейчас в Красноярском крае под медицинским наблюдением находятся 374 человека. Всего обследовано 1103 человека, коронавирус ни у кого из них не обнаружен.

О первом случае COVID-19 сообщили между тем в Екатеринбурге. Как пишет Znak.com со ссылкой на источник в управлении Роспотребнадзора Свердловской области, заболевание выявлено у девушки, прилетевшей из Италии, ее госпитализировали с высокой температурой. В числе лиц, с которыми зараженная контактировала после прилета в Екатеринбург – ее мама, которая также находится в больице, и таксист, везший больную из аропорта. Сейчас его разыскивает оперативный штаб.

По данным Роспотребнадзора, с начала года под наблюдением в связи с COVID-19 в Свердловской области находилось 1830 человек. Сегодня их число составляет 422 человека, среди которых 45 граждан КНР, 10 итальянцев и семеро граждан Южной Кореи.