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Сбежавших из больницы в Коммунарке вернули в медцентр, их число не сообщается

Здоровье и дом - Здоровье
10:51, 17 марта 2020

В столице нашли своевольно покинувших госпиталь в Коммунарке, где находятся лица с COVID-19 и подозрением на него.

«Пациенты, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, были найдены и доставлены в медицинское учреждение», – цитирует «РИА Новости» заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Она сообщила, что беглецы продолжают проходить необходимое лечение в соответствии со стандартом.

Число своевольно покинувших комплекс не уточняется. Накануне, 16 марта, агентство «Интерфакс» со ссылкой на главврача больницы Дениса Проценко сообщало об одной женщине, сбежавшей из стационара, о других подобных случаях известно не было.

Заммэра обратилась обратилась к москвичам с просьбой ответственно относиться к своему здоровью, а также не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих. Ракова подчеркнула, что в ситуации угрозы распространения инфекции действует режим повышенной готовности, а двухнедельное пребывание в больнице обязательно для лиц, у которых имеются симптомы ОРВИ и есть основания подозревать наличие коронавирусной инфекции. «Выписка пациентов происходит после получения двух отрицательных тестов на коронавирус и при отсутствии симптомов заболевания», – напомнила Ракова. Она отметила, что из центра в Коммунарке выписано более 50 человек, госпитализированных после контакта с зараженными COVID-19.

Согласно последним данным, которые приводятся на сайте стопкоронавирус.рф, пятеро зараженных COVID-19 в России выздоровели. Сообщается, что в настоящий момент в стране зафиксировано 93 случая заболевания, проведено 109 939 исследований на наличие коронавируса.

Теги: #Москва #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Здоровье

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