Ученые выяснили, что болезнь Паркинсона помогают сдержать особые иммунные клетки

Подвид иммунных клеток, которые называют «натуральными убийцами», ограничивают прогрессирование болезни Паркинсона, говорится в исследовании Университета Джорджии, опубликованном научным журналам Proceedings of the National Academy of Sciences.

Новое исследование показало, что так называемые «натуральными убийцами» или специфическая разновидность иммунных клеток сражается с изменениями на клеточном уровне, которые лежат в основе развития болезни Паркинсона. Более глубокое понимание этого процесса может привести к разработке новых методов лечения нейродегенеративного расстройства.

При болезни Паркинсона у пациентов со временем ослабевает моторный контроль, а также, в некоторой степени, и когнитивный функционал. Одним из ключевых характеристик недуга является наличие нерастворимых скоплений белка под названием альфа-синуклеин. Преимущественно он находится в пределах центральной нервной системы (ЦНС), идущей по направлению от мозга к позвоночнику. Эти скопления в мозге связаны со смертью нейронов, производящих дофамин. Именно этот процесс и вызывает характерные симптомы болезни Паркинсона.

В ходе опытов с лабораторными мышами ученые обнаружили, что натуральные клетки-убийцы иммунной системы играет защитную роль в пределах ЦНС, и в крови у пациентов с болезнью Паркинсона их уровень повышен. После того как у мышей удалили эти клетки, их симптоматика намного ухудшилась. Это показало, что клетки обладают защитным эффектом. Таким образом ученые приходят к выводу, что рост количества клеток должен улучшить состояние здоровья пациентов.