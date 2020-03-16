В Сбербанке заявили, что Герман Греф перешел на работу в самоизоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число зараженных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 30 человек.

Теперь общее число выявленных случаев составляет 93, передает ТАСС.

Она пояснила, что для контроля за болезнью тест-системы распространяются во все регионы. В день по стране проходит до 100 тысяч проверок на коронавирус.

При этом РБК сообщает, что глава Сбербанка Герман Греф начал работать из дома в режиме самоизоляции. «Как ответственный руководитель, он последовал рекомендациям о двухнедельной самоизоляции и до конца текущей недели работает в удаленном формате», — заявили журналистам в пресс-службе банке.