В поликлиниках Петербурга все желающие могут бесплатно сдать тесты на COVID-19

Власти Петербурга дали возможность всем желающим сделать анализы на коронавирус нового типа в медучреждениях города.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению, передает «Интерфакс».

Уточняется, что анализы можно сдать во всех взрослых и детских поликлиниках Василеостровского, Колпинского, Московского, Невского, Приморского, Пушкинского, Фрунзенского и Центрального районов. В остальных районах также есть как минимум один пункт, где можно сделать исследование.

По данным Роспотребнадзора на 14 марта, в России было проведено 94,8 тысячи тестов на коронавирус. В ведомстве рассказали, что российские диагностические системы, основанные на молекулярно-генетическом методе исследования – так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР). показывают результат через два-четыре часа после сдачи мазка.