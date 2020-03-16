Прибавка веса до менопаузы защищает от рака груди

Прибавка веса связана с уменьшением риска опухолей груди до наступления менопаузы, как показало исследование.

Если женщина набирает вес ещё в молодости, то это уменьшает риск рака груди до наступления менопаузы. К такому удивительному выводу пришли исследователи из Университета Северной Каролины, наблюдая более чем за 600 000 женщин. Оказалось, что наличие лишних килограмм с молодого возраста уменьшает риск развития предклимактерического рака груди. Впрочем, исследование не показало, какое влияние на риск рака оказывает последующая прибавка или потеря лишнего веса.

Молодым возрастом в этом исследовании считался период с 18 до 24 лет и до 40 или начала 50 лет. Выяснилось, что если женщина набирала 10 или более килограмм в этот период, то риск рака груди до наступления менопаузы у нее снижался, по сравнению с теми представительницами прекрасного пола, у кого вес оставался стабильным вне зависимости от его начальных показателей. Чем больше веса набирала женщина, тем более прочным был защитный эффект.

В целом, на каждые 5 кг дополнительного веса в молодости и до 45-50 лет риск рака груди уменьшился на 4%. Это ещё одно доказательство того, что уровень подкожного жира является фундаментальным фактором, определяющим вероятность столкнуться с раком груди.