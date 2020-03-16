Для людей, перенесших ампутацию, попросили сделать инвалидность бессрочной

Министр труда Антон Котяков совместно с координатором партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Михаилом Терентьевым провел встречу с представителями некоммерческих организаций в области защиты прав людей с особенностями здоровья.

Среди прочих обсуждалась инициатива по упразднению нормы, согласно которой человек с ампутированной конечностью обязан ежегодно подтверждать право на статус инвалида со всей прилагаемой к нему социальной помощи. Инвалидность в таких случаях предлагается сделать бессрочной, пишет «Вологда.рф».

Эксперты от правозащиты настаивали, что люди с инвалидностью должны иметь право, где они могут получать технические средства реабилитации: по месту фактического нахождения или по адресу регистрации. К тому же, граждане отметили, что не всех устраивает качество оборудования, которое закупается по федеральному закону.

Котяков отметил, что в ближайшее время в нормативной базе предусмотрено расширение ГОСТов и требования к техническим средствам реабилитации.

В результате встречи принято решение о создании единого федерального Центра защиты прав инвалидов, который объединит общественные организации на базе Минтруда и партии «Единая Россия».