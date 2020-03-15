Три человека впервые заразились коронавирусом в России, а не за рубежом

По данным Роспотребнадзора, накануне в России были выявлены три первых случая заражения коронавирусом не за рубежом.

Трое россиян были обозначены как «контактные с ранее заболевшими». При этом ранее, как утверждалось, все инфицированные были заражены исключительно во время заграничных поездок.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, по последним данным, в России число заболевших новым типом пневмонии составляет 59 человек, из них большая часть приходится на Москву, где только 14 марта были выявлены 33 новых случая.