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Жители Оклахомы в США похудели на сто слонов после призыва мэра

Здоровье и дом - Здоровье
22:00, 14 марта 2020

Global Look Press
Global Look Press

Экс-мэр Оклахома-Сити Мик Корнетт рассказал о том, как игровой способ похудения помог в 2004 году 47 тысячам человек в его штате сбросить лишний вес. Этим опытом он поделился в интервью сайту «Русфонда».

Политик отметил, что он сначала сам похудел на необходимое число килограммов, а после задумался, как можно начать разговор на эту тему с согражданами, чтоб не впадать в унылые нравоучения о здоровом образе жизни.

Идея к нему пришла во время прогулки в зоопарке, где он увидел справку: слон весит 4,5 тонны. Мик Корнетт решил, что оклахомцы должны совместными усилиями похудеть на сто слонов. Для этого на спонсорские деньги был создан сайт, где каждый мог принять участие коллективном сжигании жира. Для этого нужно было вносить свои результаты в картотеку сайта.

Достичь желаемого результата удалось за четыре года. За это время информационная кампания распространилась через СМИ и даже некоторые заведения общественного питания подключились к ней, снизив калорийность блюд. По словам Корнетта, за это время в штате сформировалась новая культура поведения, которая позволяет гражданам держать себя в тонусе, несмотря на располагающие к полноте городские условия.

Также в интервью экс-мэр американского штата рассказал, что дважды посещал Москву и заметил, что в последнее время она стала более дружелюбной к пешеходам, что тоже благоприятно влияет на здоровье жителей.

Рубрика: Здоровье

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