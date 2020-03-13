Экспресс-тесты на ВИЧ могут стать обязательными в ассортименте аптек

Депутат Государственной думы Виктор Зубарев предложил добавить в минимальный ассортимент аптек экспресс-тесты на антитела к ВИЧ, пишет RT. Соответствующее обращение политик направил в Минздрав.

Любая аптека обязана содержать в своем ассортименте несколько десятков препаратов для лечения болезней по основным нозологиям. Тест на ВИЧ в случае одобрения предложения депутата может стать первым в этом списке фармпродуктом, ориентированным на диагностику, а не на лечение.

Также Зубарев указал на возможность допущения продажи этих диагностических средств в вендинговых автоматах при соблюдении требований к их хранению. По словам депутата, такая мера позволит людям самостоятельно отслеживать свой ВИЧ-статус и в случае заражения обнаружить его на ранней стадии и раньше обеспокоиться о купировании вируса в своем организме.

Такие тесты позволяют узнать свой ВИЧ-статус по слюне или капли крови в домашних условиях. Однако, эксперты отмечают, что при положительном результате (когда ВИЧ обнаружен) необходимо обязательно уточнить диагноз в лаборатории путем ИФА и ПЦР-анализа.

Вместе с этим Виктор Зубарев предлагает пересмотреть список жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) с тем, чтобы включить туда качественные препараты для терапии ВИЧ. В случае попадания в перечень ЖНВЛП препарат может закупаться за счет бюджетного здравоохранения, а для аптек устанавливаются лимиты по наценке.

В феврале академик Вадим Покровский призывал государство больше средств вкладывать в профилактические мероприятия против распространения ВИЧ-инфекции.