Ученые установили, что носитель коронавируса может распространять его 37 дней

Медицинское издание The Lancet опубликовало исследование, в котором говорится, что заразившиеся коронавирусом люди могут передавать болезнь в течение 37 дней, передает Bloomberg.

По мнению авторов статьи, которые основывают свою работу на данных 191 инфицированных новым типом пневмонии пациентов в Китае, эти данные важно учитывать в случае принятия решения о самоизоляции, а также «для указаний в отношении длительности антивирусной терапии».

Другим признаком того, насколько тяжело бороться с этой пандемией является то, что врачи в КНР обнаружили РНК вируса в респираторных пробах, где он выживал в среднем в течение 20 дней после заражения.

Напомним, что сейчас необходимым периодом карантина считается 14 дней.