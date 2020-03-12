Инвалиды могут получить доступ к средствам реабилитации по месту жительства

В Минтруде отметили, что сейчас люди с инвалидностью испытывают серьезные трудности с получением средств реабилитации.

В настоящий момент ведомство готовит изменения в законодательство, чтобы доступ к таким средствам был не только по месту прописки, но и по месту фактического проживания. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает ТАСС.

«На сегодняшний день будем готовить проект документа, позволяющий инвалидам обращаться за предоставлением средства реабилитации по месту временной регистрации», – заявил министр. Котяков подчеркнул, что нововведения значительно упростят процедуру получения технических средств реабилитации нуждающимися в них гражданами.