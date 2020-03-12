Губернатор Подмосковья сообщил о режиме повышенной готовности в связи с COVID-19

Власти Московской области объявили о введении в регионе режима повышенной готовности из-за вспышки коронавируса.

Постановление, подписанное губернатором Андреем Воробьевым, опубликовано на официальном сайте правительства Подмосковья. «Ввести с 00:00 13 марта 2020 года режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – указывается в документе.

Постановление предписывает отмену мероприятий с более чем пятью тысячами участников. Работодатели, осуществляющие деятельность на территории области, должны оказывать содействие своим сотрудникам в обеспечении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней, если те приехали из стран с повышенной опасностью по коронавирусу (Китай, Южная Корея, Италия, Франция и другие). Компаниям рекомендуется переходить на дистанционную работу.

Напомнм, 5 марта режим повышенной готовности в связи с COVID-19 был объявлен в Москве.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в России составляет 28 человек. Накануне, 11 марта, стало известно о еще шести инфицированных в Москве и двох в Подмосковье.