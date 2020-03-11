Приказ Минздрава о перепроверке онкодиагнозов у детей идет вразрез с ОМС 

Эксперты прокомментировали поручение Минздрава, согласно которому специалисты Национального медицинского исследовательского центра детской онкологии имени Дмитрия Рогачева должны будут разработать регламент перепроверки диагнозов несовершеннолетних онкопациентов.

Директор Центра Александр Румянцев пояснил, что новые нормы вводятся в связи с тем, что треть диагнозов у онкобольных детей ставятся неточно или неправильно. Это удалось выяснить в связи с проведенными исследованиям с использованием второго мнения.

Директор фонда «АдВита» Павел Гринберг в комментарии АСИ отметил, что идея хорошая, но для ее качественной реализации медучреждения должны находиться на одинаковом уровне в вопросах обследования и диагностики.

«Мало сказать: ты ошибся. Надо иметь материальную и ресурсную базу (человеческие ресурсы, реагенты, оборудование) для исправления ошибок. Кто будет платить за реагенты и оборудование, за обучение исследователей и лаборантов?» — заявляет эксперт.

Гринберг указывает на то, что многие реагенты для онкодиагностики в РФ до сих пор не сертифицированы и не могут закупаться из бюджета. Их пациентам предоставляют благотворительные организации.

Директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова отметила, что их организация тратит десятки миллионов рублей на более точную диагностику, чем это доступно по ОМС. «То есть фактически пересмотр диагнозов все равно производится, но на благотворительные деньги. А обойтись без него никак нельзя: на кону жизнь и здоровье сотен детей», — заключает Шергова.