Новый детский центр болезней почек в Москве будет работать с регионами

В Москве на базе детской больницы имени Сперанского начал работу центр неонатальной нефрологии и диализа. Медики в этом учреждении ведут работу с новорожденными, имеющими почечную недостаточность.

В среднем в год в Москве порядка 250 новорожденных, поступающих в реанимацию, нуждаются в диализе. Условия центра позволяют проводить такие процедуры, которые относительно безопасны для младенцев с экстремально низкой массой тела.

«Самый крошечный пациент нашего центра весил при рождении всего 530 граммов. Для лечения таких маленьких детей мы стали использовать модифицированный нами метод заместительной почечной терапии — проточный перитонеальный диализ, максимально эффективный и бережный для организма ребенка», — поясняет руководитель центра Анастасия Макулова в комментарии на сайте мэра Москвы.

Помимо работы с московскими пациентами в медцентре предусмотрены телемедицинские консультации для пациентов из остальных российских субъектов. На сегодня этой услугой воспользовались пациенты из 13 регионов.