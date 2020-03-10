Вегетарианская диета уменьшает риск развития инсультов

Насыщенная орехами вегетарианская диета намного снижает риск инсульта, как показало исследование.

Следование вегетарианской диете с большим количеством орехов, овощей и сои поможет снизить риск инсульта, если сравнивать с воздействием мясного рациона. Опубликованное медицинским журналом Neurology новое исследование показало, что вегетарианское питание очень полезно в деле уменьшения опасности ишемического инсульта даже после учета всех известных факторов риска. Авторы исследования напоминают, что инсульты — вторая по степени распространения причина смертности во всём мире и ведущая причина инвалидности.

Кроме того, инсульты также вносят свой печальный вклад в развитие старческого слабоумия. Если люди сделают простые изменения в своём питании, то это окажет очень существенное влияние на их здоровье в целом. Авторы исследования проанализировали две группы буддистов в Тайване, которые употребляли преимущественно вегетарианскую пищу, не пили алкоголь, а также не курили. 30% участников обеих групп были вегетарианцами. На момент начала исследования средний возраст их участников составил 50 лет, ни у кого не было в прошлом инсультов.

В течение первых шести лет наблюдений в первой группе, где было 5 050 человек, произошло 54 инсульта. Среди 1 424 вегетарианцев было зафиксировано только три инсульта. В числе не вегетарианцев из 3 626 человек зафиксировали 28 инсультов. С поправкой на все прочие факторы риска было доказано, что вегетарианское питание снижает вероятность инсульта на 74%. Во второй группе это снижение составило 60%.