Реклама Арбидола от коронавируса обойдется производителю штрафом до 500 тысяч

Федеральная антимонопольная служба признала рекламу препарата «Арбидол» нарушающей правила закона о рекламе. В январе препарат предлагался потребителю как средство от нового коронавируса.

Ведомство признало предложение недобросовестным лишь по той причине, что в разделе инструкции препарата о фармакодинамике не указано, что он активен в борьбе с новой инфекцией.

В итоге ФАС выдал производителю АО «Отисфарм» предписание о прекращении нарушения, а материалы обвинения были переданы для возбуждения административного дела. Штраф за нарушение закона может обойтись организации в 200-500 тысяч рублей.

«Арбидол» находится в списке жизненно важных препаратов в России, но при этом до сих пор не доказана его эффективность даже при лечении ОРВИ, писал портал «Медицинская Россия».