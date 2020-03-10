Число заболевших коклюшем в РФ с 2017 года выросло в 2,7 раза

Росстат представил данные, согласно которым в 2019 году в России коклюшем заразились 14 406 человек, что на 4 тысячи больше, чем в 2018 году. Так, с 2017 года заболеваемость коклюшем выросла в 2,7 раза. 89% заболевших — дети до 14 лет.

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в разговоре с РБК отметил, что половина детей из числа заболевших не были привиты от заболевания, а треть — получили все препараты в рамках календаря прививок.

Брико отметил, что охват вакцинопрофилактики по коклюшу в России среди детей на первом году жизни в 2014-2016 годах составлял менее 50%. Эпидемиологической нормой при этом являются 95%.

Академик пояснил, что спустя 4-5 лет после прививки иммунитет вновь становится неустойчивым к инфекции.