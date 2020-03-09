Медики сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом в Москве

В столице за минувшие сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусном россиян, которые посещали Италию.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб, результаты анализов всех троих подтверждены в установленном порядке.

В настоящий момент больные находятся в инфекционных боксах. Установлен круг лиц, с которыми зараженные контактировали на территории РФ, сейчас их обследуют врачи. Осуществляется работа по направлению этих лиц под медицинское наблюдение.

Таким образом, число зарегистрированных случаев COVID-19 в России увеличилось до 20. Среди них двое китайцев и 17 граждан РФ, побывавших в Италии, а также один итальянец. Граждане КНР и один россиянин уже выписаны из медучреждений. Также покинули больницу граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.