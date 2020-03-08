Татьяна Голикова назвала панику вокруг коронавируса "раздутой историей"

Вице-премьер Татьяна Голикова считает панику вокруг ситуации с распространением коронавируса нового типа неуместной.

Об этом она заявила в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Это, я считаю, абсолютно раздутая история. Нас некоторые критиковали за то, что мы приняли жесткие меры. Тем не менее, мы не допустили распространения, все работаем достаточно слаженно», – сказала она. По словам вице-премьера, принимаемые меры были бы аналогичными, если бы существовала угроза эпидемии гриппа, а не COVID-19.

Согласно данным оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в России на данный момент зарегистрировано 14 случаев заболевания. Два из них выявлены у граждан Китая, их уже выписали из больниц. Еще 11 заболевших – россияне, вернувшиеся из Италии. Один зараженный – итальянец. Под медицинским наблюдением остаются трое россиян, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что власти Москвы приступили к проектированию быстровозводимого медицинского центра для больных коронавирусом.