В Москве приступили к проектированию медцентра для больных коронавирусом

Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы приступил к проектированию быстровозводимого медицинского центра, пишет РИАМО.

Разработка проекта проводится в рамках профилактики распространения коронавируса. Предполагается, что в центре расположатся пациенты, включая детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья, для которых будут обеспечены специальные комфортные условия.

Заммэра по вопросам градостроительства Андрей Бочкарев уточнил, что помимо боксов для пациентов в медцентре будут предусмотрены боксы для дезинфекции, комнаты для персонала и парковка.

Сроки выполнения проекта пока не оглашаются. Организуется оперативный штаб, который будет контролировать строительные работы.

На сегодня в России зарегистрировано лишь пять человек с подтвержденным заражением новым типом коронавируса. Вечером 6 марта сообщалось, что одни из московских пациентов с коронавирусом выздоровел. По данным «РИА Новости», вскоре он будет выписан.

Ранее ВОЗ назвала «ложными надеждами» прогноз об отступлении новой коронавирусной инфекции летом 2020 года.