В Москве 34-летний пациент выжил после получасовой закупорки сердца

В Московской клинической больнице имени Иноземцева врачи смогли спасти 34-летнего мужчину с инфарктом. Пациент, находясь дома, почувствовал сильную боль в груди и вызвал «скорую».

По пути в сосудистый центр мужчина впал в кому, но врачи продолжили принудительную вентиляцию легких и искусственный массаж сердца. В больнице была диагностирована полная закупорка основной артерии сердца. Медикам удалось восстановить просвет сосуда менее чем за полчаса, в результате чего пациент пришел в сознание и начал самостоятельно дышать.

Сейчас молодой человек готовится к переводу в обычную палату. Его состояние оценивается как удовлетворительное: артериальное давление нормализовалось, а боль в груди исчезла. Вскоре больной сможет вернуться к обычной жизни.

На сайте депздрава Москвы отмечается, что автоматизированная система позволяет «скорой» сразу передавать медучреждениям данные о госпитализируемых. Так, в упомянутом случае медики смогли заранее подготовиться к операции, а в случаях с инфарктом сэкономленное время критически важно для прогноза лечения или сохранения жизни.