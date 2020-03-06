5 новых случаев коронавируса зафиксировали в Москве, а один – в Нижнем Новгороде

Число зараженных в мире превысило отметку в 100 тысяч человек, сообщают в университете Джонса Хопкинса, также это подтверждает Worldometer.

Из них 80,5 тысяч случаев выявлено в Китае, 6,5 тысячи — в Южной Корее, 4 747 — в Иране, а 3 858 — в Италии.

При этом сейчас наблюдается 40 937 активных случаев, а «закрытыми» считаются 59 396, где 3 408 (или 6%) со смертельным исходом, а 55 988 людей выздоровели.

По данным оперативного штаба в Москве, который со вчерашнего дня ведет круглосуточную работу, пневмонией нового типа в столице заболели уже пять человек, а ещё один — в Нижнем Новгороде.

Таким образом общее количество больных в России достигло десяти человек.

Напомним, что накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил об отмене в 2020 году Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который считается одним из самых крупных мероприятий такого формата в России. Его регулярно посещал президент РФ Владимир Путин.