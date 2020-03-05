Низкоуглеводная диета защищает мозг от возрастных изменений

Рацион с низким содержанием углеводов может обратить вспять возрастные изменения в мозге, как установили ученые.

Ограничение употребления углеводов предотвращает и даже обращает вспять возрастные изменения мозга, как показало исследование, опубликованное журналом PNAS. Его авторы установили, что нейробиологические изменения, связанные со старением, можно наблюдать в более молодом возрасте, чем это ожидалось, например, после 45 лет. Для более глубокого понимания того, как диета влияет на старение мозга, учёные Stony Brook University сфокусировались на предсимптомном периоде, в котором средства профилактики являются особенно эффективными.

Они доказали, что функциональные коммуникации между различными областями мозга с возрастом дестабилизируются, это процесс начинается уже после 45. Дестабилизация связана со снижением когнитивной деятельности и увеличением показателя резистентности к инсулину. Адресные эксперименты продемонстрировали, что эти биомаркеры старения мозга подвергаются воздействию различных источников пищи. По мере уменьшения в рационе глюкозы растет количество кетонов, укрепляющих стабильность сети нейронов мозга.

Самое главное в том, что человек может замедлить, предотвратить и даже обратить вспять все эти возрастные изменения с помощью питания. Рацион должен менять глюкозу на кетоны в качестве топлива для нейронов. А для этого нужно уменьшать содержание углеводов в рационе и увеличивать количество белков и жиров классических — компонентов кетодиеты.