Коронавирусом заразился домашний шпиц. Последние данные о болезни

По последним данным, число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 95 тысяч человек, из них 15 тысяч — за пределами Китая, в течение суток это число увеличилось на 2,3 тысячи, передает «Интерфакс» информацию South China Morning Post.

Минздрава Гонконга официально подтвердил первый случай обнаружения коронавируса у животного: «слабый уровень заражения» выявили у домашнего шпица, который получил его от своего хозяина. Ранее предполагалось, что собака показывает положительную реакцию на тесты так как лизала и нюхала поверхности с вирусом, но теперь наличие болезни было подтверждено и питомца отправили на карантин.

«Он [шпиц] показывает положительный результат при тестировании и инфицирован, поэтому теперь департамент помещает его в карантин. Будут проведены дальнейшие тесты, и он [шпиц] не будут выпущен, пока тесты не дадут отрицательный результат», — пояснила министр здравоохранения Гонконга Чан Сиу-Чи.

При этом Палата представителей Конгресса США сочла необходимым выделить на борьбу с болезнью и её распространением 8,3 миллиарда долларов. Часть этих денег пойдет на поиски вакцины, передает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Reuters. Член Палаты от Демократической партии Нита Лоуи заявляла: «Мы должны быстро принять этот закон. На карту поставлены жизни», — после чего законопроект был принят почти единогласно через несколько часов после его публикации. Теперь его предстоит рассмотреть Сенату.

Для привлечения дополнительных средств на борьбу с болезнью чрезвычайное положение было объявлено в Калифорнии. Об этом говорится на сайте управления по чрезвычайным ситуациям губернатора штата.

По данным ТАСС, из-за распространения нового типа пневмонии будет отменен маршруту Москва — Ницца — Москва, который проходил через Беларусь, Польшу, Чехию, Австрию, Италию и Монако.