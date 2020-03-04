Пациентские сообщества выступили против биоаналогов инсулина для терапии диабета

Уполномоченный по правам детей с инвалидностью в Алтайском крае Вадим Жигульский создал в одном из мессенджеров сообщество «РосИнсулинуНет». Правозащитник вместе с единомышленниками выступает против перевода российских пациентов на биосимиляры инсулина.

Речь идет об отечественных препаратах, которые не идентичны оригинальным, а лишь имеют похожий молекулярный состав. Пациентские организации по всей России отмечают, что государство необоснованно быстро ускоряет процесс импортозамещения препаратов для лечения диабета.

«Почему в России вдруг решили, что могут делать инсулин? Никогда не делали, а тут начали производить и сразу давать людям», — говорит Жигульский в комментарии АСИ. Мать ребенка с диабетом Валерия Кобзева отмечает, что отечественный препарат создает массу трудностей при составлении диеты. К тому же, до сих пор не проводилось никаких исследований при использовании биосимиляров инсулина при введении препарата с помощью помпы.

Вадим Жигульский упоминает случай из Новосибирской области, где мальчику с диабетом парализовало руку после введения российского лекарства. Биосимуляр криталлизовался в организме ребенка после введения.

В числе первых на отечественную фарму вынужденно перешли диабетики Алтайского края. Они уже направили коллективное письмо в региональный Минздрав с просьбой выделить деньги на импортный инсулин.