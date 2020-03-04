Обучающиеся в Самаре школьники с туберкулезом не заразны для одноклассников

В самарской школе №36 у четырех старшеклассников обнаружили туберкулез. Обстоятельствами этого заражения заинтересовалось управление Следственного комитета. Организована проверка по обстоятельствам заражения, пишет «Интерфакс».

В актовом зале учреждения проводилась встреча с родительской общественностью, пишет 63.ru. Известно, что школьники, у которых обнаружено заболевание, никак между собой не связаны. Сейчас все они продолжают посещать занятия, их имена не раскрываются. Ученики имеют закрытую форму туберкулеза, поэтому они абсолютно безопасны для коллектива. В столовой их кормят из отдельной посуды и в разные перемены с другими учениками.

Отмечается, что ранее в школе работал учитель физкультуры с открытой формой туберкулеза, о чем учреждение почему-то не предупредили в департаменте образования Самары. Мужчина умер в 2018 году, но никаких профилактических мероприятий в школе не проводилось после открытия информации о его диагнозе.

Мероприятия по дезинфекции мест общего пребывания в школе провели только после того, как стало известно о заболевших детях.

В региональном управлении Роспотребнадзора считают, что источник заражения старшеклассников — не школа. Столкнуться с возбудителем инфекции они могли в любом другом месте городской среды.