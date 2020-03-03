Врачи не выявили COVID-19 у контактировавших с заразившимся в Италии россиянином

Первые анализы всех 24 госпитализированных в Москве с подозрением на новый коронавирус дали отрицательные результаты.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «На сегодняшний день по результатам исследований Роспотребнадзора, у нас есть данные об отрицательных результатах первых проб, по которым результаты получены: у всех родственников и друзей заболевшего первые пробы отрицательные, всех пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первая проба – отрицательная, на сегодняшний день анализы 67 пассажиров рейса также отрицательные», – цитирует Ракову агентство «Москва». Она сообщила, что анализы остальных пассажиров находятся в работе.

Вице-мэр добавила, что экипаж самолета, которым летел пациент, а также сотрудники поликлиники, куда он первоначально обратился, находятся под наблюдением. Первичный анализ также является отрицательным.

По словам чиновницы, стопроцентное подтверждение того, что человек здоров, возможно после проведения комплексного многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. «Мы продолжим вас информировать о результатах», – заверила Ракова.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что у россиянина, который прибыл в Москву из Италии 23 февраля, подтвердилась коронавирусная инфекция. Мужчина проходит лечение в инфекционной больнице №1. Были госпитализированы 24 человека из числа контактировавших с заболевшим.