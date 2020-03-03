Старческое слабоумие найдут по простому анализу крови

Анализ крови поможет предсказать будущие токсичные отложения белков в мозге, вызывающие старческое слабоумие.

Исследователи сообщили о прогрессе в деле развития анализа крови, с помощью которого можно будет обнаруживать болезнь Альцгеймера у людей, уже демонстрирующих первые признаки старческого слабоумия. Это менее инвазивный подход в диагностике и менее затратный, по сравнению со ПЭТ-сканированием мозга и пункциями позвоночной жидкости. Анализ крови определяет аномальные скопления тау-белков в мозге, являющихся биомаркерами болезни Альцгеймера.

За последние 15 лет исследователи намного продвинулись в разработке анализов на поиск данных биомаркеров. С их помощью можно более аккуратно диагностировать болезнь Альцгеймера. Тау-белки и другая их токсическая разновидность бета-амилоидные белки можно определять с помощью позитронно-эмиссионной томографии мозга и лабораторных тестов пункции спинномозговой жидкости. Однако ПЭТ — очень дорогостоящая процедура, она требует использования радиоактивных агентов. Ну а пункция спинномозговой жидкости не только инвазивная и затратная по времени, но ещё очень болезненная процедура.

Тем ценнее новый анализ крови, разработанный учеными из Университета Калифорнии в Сан-Франциско. С его помощью измеряется концентрация тау-белков в плазме — жидкой части крови, которая переносит кровяные клетки. В исследовании приняли участие более 400 человек.