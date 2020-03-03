Из-за коронавируса россиянам безвозмездно продлят итальянские визы

Генеральный консул Италии в России Франческо Форте сообщил о возможности безвозмездного переоформления долгосрочной визы, передает TourDom.ru. Соответствующее постановление опубликовано на сайте генконсульства.

Это решение было принято в связи с сокращением спроса на авиабилеты по направлениям между Россией и Италией по причине вспышки коронавируса в последней.

«Я распорядился, чтобы все те, кто получил визу со сроком действия на период март – май, смогли безвозмездно переоформить ее на годовую», — цитирует портал посла Италии из интервью на канале «Россия 24».

Доступно продление разрешительного документа будет лишь тем, кто решит перенести запланированную поездку в Италию, а не откажется от нее. Для этого нужно будет обратиться в визовый центр и предоставить соответствующие подтверждающие документы.

Ранее Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, но туристы до сих пор могут забронировать отели в Риме и приобрести билеты. Рейсы в Италию пока отменила только компания «Победа».

Коронавирус существенно пошатнул туристический бизнес в России. Ассоциация туроператоров России уже обращалась к правительству с просьбой компенсировать отрасли 590 миллионов рублей убытков в связи с эпидемией коронавируса в Китае.

Ранее сообщалось о госпитализации 24 россиян из-за риска заражения коронавирусом. Все они контактировали с мужчиной на борту самолета из Италии, у которого позже подтвердился новый диагноз. В итоге и у одного из 24 госпитализированных при первых анализах вирус обнаружен не был.